Dost en Vormer aan de basis van zege Club Brugge

'ronduit gevaarlijk' Genk onderneemt juridische stappen na doorgaan sneeuwwed­strijd

17 januari Nadat Genk-trainer John van den Brom zaterdag al zijn onvrede had geuit over het doorgaan van het duel met Excelsior Moeskroen, stelt de club een dag later juridische stappen in het vooruitzicht. Beide teams troffen elkaar op een door de sneeuw vrijwel onbespeelbaar veld. Genk verloor met 2-0.