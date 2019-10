Dost en Paciência bezorgen Leverkusen-coach Bosz flinke nederlaag

Bas Dost zorgde in de 80ste minuut voor de 3-0 eindstand in de met 51.000 fans gevulde Commerzbank-Arena in Frankfurt, waar Eintracht uitstekend aan de wedstrijd was begonnen. De Portugese spits Gonçalo Paciência scoorde vorig seizoen slechts drie keer in elf optredens, maar is dit seizoen na het vertrek van Luka Jovic en Sébastien Haller basisspeler geworden bij Eintracht Frankfurt. Met vijf goals in acht duels maakt de 25-jarige spits uit Porto het vertrouwen van coach Adi Hütter voorlopig volledig weer. In de vierde minuut scoorde hij na een goede dieptepass van Danny Da Costa en twaalf minuten later schoot hij een strafschop binnen na overduidelijk hands van Bayer Leverkusen-verdediger Aleksandar Dragovic.