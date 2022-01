Dortmund profiteert van zeperd Bayern na wederopstanding, Freiburg zonder besmette Flekken gelijk

De Duitse topclub bracht het verschil met Bayern terug tot zes punten, maar eenvoudig ging dat niet. Twee treffers van Rafael Borré brachten de thuisploeg al binnen 24 minuten op een 2-0 voorsprong. Twintig minuten voor tijd deed invaller Thorgan Hazard op aangeven van Erling Haaland iets terug, waarna Jude Bellingham de score in de slotfase gelijktrok met het hoofd.

In minuut 89 kwam Dortmund alsnog op voorsprong. Het was Mohammed Dahoud die zijn ploeg naar een 2-3 overwinning schoot. Bij de uitploeg begon Donyell Malen in de basis. De spits vormde een tweemansvoorhoede met Erling Haaland.