Dortmund ondanks goal Moukoko (16) onderuit bij Union Berlin

Ronaldo geeft toe dat hij liever naar boksen en MMA kijkt dan naar voetbal

15 december Cristiano Ronaldo mag dan één van de allergrootste voetballers aller tijden zijn, toch kijkt hij liever naar boksers en MMA’ers op televisie. De 35-jarige Portugees heeft het in een gesprek met streamingdienst DAZN ook over Roger Federer, de moeilijkste momenten in zijn leven én zijn emoties. ,,Wie zegt er dat mannen niet mogen huilen?”