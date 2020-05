Dortmund maakt na stroeve start dankzij Sancho-show gehakt van Paderborn

Dortmund houdt een achterstand van zeven punten op Bayern München, met nog vijf speelronden op de kalender. Het elftal van Lucien Favre verzuimde afgelopen dinsdag de achterstand op de lijstaanvoerder in een rechtstreekse confrontatie te verkleinen naar 1 punt. Bayern München was met 1-0 te sterk en lijkt op weg naar de achtste landstitel op rij.

Dortmund speelde slordig voor rust, alsof het niet meer in de landstitel geloofde. Thorgan Hazard, Raphaël Guerreiro en Julian Brandt misten grote kansen op een openingstreffer. Hazard maakte in de 54e minuut alsnog de 0-1.

De 20-jarige Sancho tekende drie minuten later voor de 0-2. De Brit had voor het eerst sinds eind februari weer een basisplaats. Er kwam voor hem een plekje vrij in de voorhoede omdat de Noorse doelpuntenmachine Erling Haaland geblesseerd is. Sancho maakte ook de 1-3, nadat Uwe Hünemeier namens de thuisploeg een strafschop had benut.