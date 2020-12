Dortmund loopt weer averij op, Weghorst en Doan van grote waarde

Vanmiddag tegen Sevilla Ooit de redder, nu de gebeten hond: crisis ligt op de loer voor Zidane en Real Madrid

10:33 Opnieuw zijn er problemen bij Real Madrid, dat drie van de laatste vijf wedstrijden verloor. In La Liga zijn de resultaten wisselvallig en in de Champions League dreigt zelfs een uitschakeling in de poulefase, iets wat De Koninklijke nog nooit overkwam. Vanmiddag wacht eerst de uitwedstrijd bij Sevilla (16.15 uur), maar aanvoerder Sergio Ramos doet nog niet mee tegen zijn oude club.