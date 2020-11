Dortmund: Haaland heeft geen clausule voor eerder vertrek

Dortmund zonder Hummels naar Brugge

3 november Borussia Dortmund gaat zonder Mats Hummels naar België voor het duel met Club Brugge in de Champions League. De Duitse verdediger liep zaterdag tegen Arminia Bielefeld in de slotfase een spierblessure op nadat hij beide doelpunten van Dortmund had gemaakt (0-2).