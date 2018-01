Dortmund blijft zonder Aubameyang steken op gelijkspel

Liverpool is Manchester City de baas in spektakelstuk

14 januari Manchester City is in de topper bij Liverpool tegen de eerste competitienederlaag aangelopen (4-3). Doelpunten van Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino, Sadio Mané en Mohamed Salah leverden Liverpool een overwinning op tegen de koploper van de Premier League, die via Leroy Sané, Bernardo Silva en Ilkay Gündogan wist te scoren. Bekijk hier de samenvatting.