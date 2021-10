Donnarumma vreest boe-geroep van eigen fans in San Siro

De 22-jarige Italiaan verliet in juli AC Milan voor het sterrenensemble van Paris Saint-Germain, tot ongenoegen van de Milanese fans. Italiaanse media vermoeden dat Donnarumma een heet avondje met boe-groep staat te wachten. Hij is door zijn eigen fans nog niet is vergeven voor de overstap naar Parijs.

Donnarumma kijkt er uit naar de wedstrijd in San Siro, maar een negatieve reactie zou hij betreuren. ,,Ik heb zin om weer in Milaan te spelen. De stad en de club zijn een belangrijk onderdeel van mijn leven", vertelde hij bij de persconferentie. ,,AC Milan zal altijd mijn club zijn, ik heb er alles voor gegeven en ik zou een negatieve reactie erg jammer vinden. Het is de halve finale van een belangrijke competitie, dus ik hoop dat de fans ons kunnen helpen.”

Bij PSG is Donnarumma voorlopig nog verwikkeld in een concurrentiestrijd met Keylor Navas. In Ligue 1 heeft ‘Gigi’ pas drie van de negen wedstrijden gespeeld, waardoor zijn speeltijd bij het nationale elftal ook in gevaar kan komen. Voorlopig is hij nergens bang voor: ,,Ik maak me geen zorgen over het nationale team, alles komt vast wel goed.”



Woensdagavond speelt Italië tegen Spanje in halve finale van de Nations League. Als de Azzurri winnen wacht zondag Frankrijk of België in de finale, ook in San Siro.

