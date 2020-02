Donk scoort voor Galatasaray in gewonnen derby bij Fenerbahçe

Fenerbahçe kwam na 21 minuten spelen nog op voorsprong door een benutte strafschop van veertienvoudig Duits international Max Kruse. Galatasaray trok de stand vijf minuten voor rust gelijk in het Şükrü Saracoğlu-stadion in Istanbul. Het was de Amsterdamse verdediger Ryan Donk die hard raak kopte uit een corner van Ömer Bayram, de 28-jarige linkspoot uit Breda.



In de laatste tien minuten trok Galatasaray de wedstrijd knap naar zich toe. In de 80ste minuut schoot de Colombiaanse spits Radamel Falcao raak vanaf elf meter, waarna Henry Onyekuru in de blessuretijd nog voor de 1-3 eindstand tekende. Kort voor die goal hadden Deniz Türüç (Fenerbahçe) uit Enschede en Younes Belhanda (Galatasaray) nog rood gekregen in de altijd beladen derby van Istanbul.