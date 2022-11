Domper voor Erik ten Hag: Manchester United verliest voor het eerst in 27 jaar bij Aston Villa

Met samenvattingenManchester United heeft voor het eerst in 27 jaar verloren bij Aston Villa (3-1). De ploeg van Erik ten Hag, met Cristiano Ronaldo en Donny van de Beek in de basis, kwam de razendsnelle achterstand in Londen niet meer te boven. De Manucians hebben door het verlies weer 11 punten achterstand op koploper Arsenal.

Al 23 thuiswedstrijden tegen ‘het grote United’ had Aston Villa niet gewonnen. De laatste keer was een 3-1 overwinning in de vorige eeuw: 19 augustus 1995. Vandaag kwam daar onder leiding van Unai Emery - die twee seizoenen geleden Villarreal langs United leidde in de Europa League finale - eindelijk een einde aan.

Villa begon gretig en fel aan het duel, en United had geen antwoord. De pijlsnelle buitenspeler Leon Bailey rende na 8 minuten spelen gemakkelijk Lisandro Martinez voorbij en schoof de bal in de lange hoek: 1-0. Villa Park schudde drie minuten later weer op zijn voegen toen Lucas Digne een vrije trap prachtig in de kruising krulde: 2-0.

De Mancunians hadden lang geen antwoord op Villa, dat flitsende aanval na flitsende aanval op de mat legde. Halverwege de eerste helft waande Villa-doelman Emiliano Martinez zich even een zeehond door de bal even met zijn hoofd hoog hield, alsof het publiek nog niet genoeg te genieten had.

Pas na een half uur voetballen meldde United zich vaker voor het doel van Villa. Een kopbal van Ronaldo en een schot van Garnacho konden nog gekeerd worden door Martinez. Maar toen vlak voor rust een schot van Luke Shaw van richting werd veranderd, was de Argentijnse doelman kansloos: 2-1.

Veel bracht het de equipe van Ten Hag niet, want direct na rust stond de verdediging toe te kijken hoe Jacob Ramsey vogeltje vrij de 3-1 kon binnenschieten vanaf de rand van het strafschopgebied. Wat volgde was een tweede helft vol frustratie, mislukte schoten van afstand en levensgevaarlijke omschakelingen van de ploeg van Emery in een kolkend Villa Park.

Zonder een écht slotoffensief kabbelde de wedstrijd naar het eindsignaal, waarna Villa Park ontplofte. Voor het eerst in ruim 27 jaar werd Manchester United in Londen verslagen door Aston Villa. Feest voor de aanwezige supporters, en een domper voor Erik ten Hag die zijn ongeslagen reeks verbroken ziet worden.

Arsenal na zege bij Chelsea weer koploper in Engeland

Met een kleine zege op Stamford Bridge heeft Arsenal concurrent Chelsea al voor de wintersport vrijwel uitgeschakeld in de Engelse titelstrijd. Door een goal van de Braziliaanse verdediger Gabriel Magalhaes in de 63ste minuut werd het 0-1. Chelsea heeft nu al 13 punten achterstand op The Gunners, dat door de zege weer over Manchester City heen wipte. Chelsea staat voorlopig op de zevende plaats.

Na ruim een uur kwam Arsenal op voorsprong. Gabriel tikte van dichtbij in, nadat de verdedigers van Chelsea de bal na een hoekschop van Bukayo Saka niet wisten weg te werken. Eerder al had Arsenal wat mogelijkheden gehad, maar een kopbal van Gabriel Martinelli ging naast en Gabriel Jesus stuitte op doelman Édouard Mendy. Hakim Ziyech kreeg bij Chelsea geen speelminuten van coach Graham Potter. Manchester City won zaterdag al van Fulham, Erling Haaland maakte in de extra tijd uit een strafschop de winnend 2-1.

Bekijk hier de samenvatting:

Swingend Newcastle naar derde plek

Newcastle United is op dit moment niet te stoppen. Bij Southampton won de ploeg van Eddie Howe in de stromende regen: 1-4. Door de zege klimt de Noord-Engelse club naar de top drie van de Premier League.

Miguel Almiron, goed voor zeven goals in de laatste zeven duels, brak in de eerste helft de ban voor de uitploeg. Na een sterke individuele actie kon de in vorm verkerende Paraguayaan gemakkelijk afronden. In de tweede helft bleef Newcastle domineren en beloonde het zichzelf met twee snelle goals van Chris Wood en Joe Willock.

Southampton, dat achttiende staat in de competitie, deed vlak voor het eindsignaal nog wat terug via Romain Perraud, maar kon niet met opgeheven hoofd de kleedkamer in. In blessuretijd mikt Bruno Guimares van afstand de vierde goal van Newcastle United in de lange hoek.

Programma Premier League

Stand Premier League

Topscorers Premier League

