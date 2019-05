Domme rode kaarten bij oververhit Spurs

Robben maakt rentree bij winnend Bayern, vreemde invalbeurt Jonathas

17:42 Bayern München heeft vanmiddag in eigen huis afgerekend met hekkensluiter Hannover 96: 3-1. Tijdens dat duel maakte Arjen Robben zijn langverwachte rentree, hij mocht in de slotfase invallen. Ook was er een wel heel bijzondere invalbeurt voor voormalig AZ-spits Jonathas.