Doelman is een uur later nog steeds doof aan één oor na bizar einde bij Luik - OHL

Mede door het lange oponthoud kwam er tien minuten aan blessuretijd bij. Daarin scoorde Leuven twee keer en zo werd de eindstand op 2-2 bepaald. Dit tot grote onvrede van de Luik-supporters, die zich de laatste tijd toch al niet weten te gedragen. OHL-doelman Rafael Romo kreeg een voetzoeker naar zich toegegooid. De Venezuelaan was een uur na de wedstrijd nog enigszins in shock en doof aan het rechteroor. ,,Verder onderzoek moet uitwijzen of dat voor even is, of is er meer aan de hand?”, zei OHL-coach Marc Brys.