Doelman Andrew Redmayne in voetsporen Tim Krul: Australië naar WK dankzij dansende penaltykiller

Australië zien we in november terug op het WK in Qatar. De formatie van bondscoach Graham Arnold, oud-speler van onder meer Roda JC en NAC, won pas na de strafschoppenreeks van Peru (5-4). Zijn keeperswissel bleek uiteindelijk een gouden zet.

Het staat nog op het netvlies van menig Nederlander gebrand. Louis van Gaal die net voor de strafschoppenserie tegen Costa Rica in de kwartfinale van het WK zijn keeper wisselt. Tim Krul groeide toen uit tot de grote held, maar ook Van Gaal kon niet meer stuk in Nederland. „Ik ga voor komend WK zeker weer één penaltykiller selecteren”, zei Van Gaal gisteren nog op de persconferentie.

„We testen het nu allemaal: de reactiesnelheid en ook de reach van de keeper. En hoe hij spelers uit hun concentratie kan halen, want dat telt ook.” Deze woorden werden tijdens de wedstrijd Australië-Peru kracht bijgezet. De Australische bondscoach Arnold kopieerde namelijk de truc van Van Gaal. Net voor de strafschoppenserie haalde hij Mathew Ryan naar de kant en bracht hij Andrew Redmayne binnen de lijnen.

Voormalig Feyenoorder Renato Tapia benutte zijn strafschop wel voor Peru, maar hij zag zijn ploeggenoten Luis Advíncula en Alex Valera missen. Keeper Andrew Redmayne groeide uit tot de held van Australië. Dansend op de doellijn probeerde de keeper zijn tegenstander uit zijn concentratie te halen en dat bleek te werken. Hij pakte uiteindelijk de beslissende strafschop van Valera, waardoor Australië naar het WK gaat.

Redmayne stond na afloop in het middelpunt van de aandacht, maar vond dat hij te veel eer kreeg. „Ik ben geen held, ik heb mijn steentje bijgedragen, net als alle andere spelers.” Wel wist hij tijdens de verlenging al dat hij weleens in actie zou kunnen komen. „Voorafgaand aan de wedstrijd hebben we over dit scenario gesproken. Al met al blijft het wel een kwestie van gokken op de goede hoek. Al had ik wel mijn huiswerk gedaan natuurlijk.”

Ook bondscoach Arnold was blij dat het plannetje is geslaagd. “Andrew blinkt uit in het tegenhouden van strafschoppen. Met de wissel sta je mentaal al 1-0 voor. Spelers van Peru gaan daar toch over nadenken. Ik ben heel blij dat ik me aan dat plan heb gehouden en dat het ook nog is gelukt.” Australië komt in groep D met Frankrijk, Denemarken en Tunesië.

De wedstrijd werd in het Ahmed Bin Ali Stadium, dat ook dienst zal doen op het WK in Qatar, gespeeld. De laatste play-off wordt morgen ook in Qatar gespeeld, maar dan in Doha. Nieuw-Zeeland en Costa Rica vechten dan om het laatste WK-ticket. De winnaar wordt bij het WK ingedeeld in groep E, samen met oud-wereldkampioenen Duitsland en Spanje. Ook Japan zit in groep E.

