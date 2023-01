Doden in Irak door verdrukking rond finale Gulf Cup, wedstrijd ‘gewoon’ gespeeld

Lionel Messi scoort bij debuut Cristiano Ronaldo al na drie minuten in knotsgek spektakel­stuk

Cristiano Ronaldo kwam vanavond voor het eerst in actie in dienst van zijn nieuwe club All-Nasr en stond direct tegenover zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. In het duel om de Riyadh Season Cup troffen Paris Saint-Germain en de Al-Nasr en Al-Hilal All-Stars elkaar in het King Fahd Stadium in Riyadh. Het duel eindigde in een 4-5 zege voor de Fransen.

