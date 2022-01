Dochter Dennis Rodman in Amerikaanse voetbalselectie

Voetbalpod­cast | ‘Manchester United is allang geen voetbal­club meer’

De Nederlandse clubs hebben hun trainingskampen in het buitenland afgebroken uit vrees voor een corona-uitbraak. Maar was het wel zo slim om überhaupt naar het buitenland te gaan? Dat bespreekt Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou in een nieuwe AD Voetbaldpodcast, waarin het ook gaat over het vertrek van Ed Woodward bij Manchester United.

