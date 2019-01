Doan maakt zich met Japan op voor Azië Cup-finale

Yuya Osako, aanvaller van Werder Bremen, was de grote man aan Japanse zijde. Hij was in de 56ste en 67ste minuut trefzeker. Bij zijn eerste treffer profiteerde hij van het feit dat de Iraanse defensie dacht dat er voor een overtreding was gefloten. Takumi Minamino bleef echter op de been en legde de bal op het hoofd van Osako. Ruim tien minuten later mocht Osako vanaf de strafschopstip aanleggen na een Iraanse handsbal.



In de 91ste minuut bepaalde Genki Haraguchi de eindstand ook nog op 3-0 tegen de formatie van Alireza Jahanbakhsh, oud-speler van NEC en AZ. Japan mag het in het finale opnemen tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Qatar en het thuisland: de Verenigde Arabische Emiraten. De Japanners kunnen dan voor de vijfde keer het Aziatische voetbaltoernooi winnen na winst in 1992, 2000, 2004 en 2011.