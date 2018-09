Doan debuteert bij Japan

Samenvatting Portugal verslaat zwak Italiƫ, Turkije wint knap in Zweden

0:21 Portugal heeft in groep 3 in de A-divisie van de UEFA Nations League met 1-0 gewonnen van Italiƫ. AndrƩ Silva maakte kort na rust de winnende treffer in het EstƔdio da Luz in Lissabon.