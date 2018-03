Dit zijn onze WK-favorieten

Duitsland Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Topfavoriet



Volledig scherm In de zomer verdedigt die Mannschaft in Rusland de WK-titel De topfavoriet bij de bookmakers. Bij Duitsland heb je het gevoel dat ze wel twee ploegen kunnen opstellen die voor goud kunnen gaan. De Mannschaft werd vier jaar geleden wereldkampioen met spelers als Thomas Müller, Mesut Özil, Toni Kroos, Jerôme Boateng en Mats Hummels. Maar zonder al die gevestigde namen won Duitsland vorig jaar net zo makkelijk de Confederations Cup. De jeugdige blikvangers van dat toernooi heetten Joshua Kimmich, Leroy Sané, Leon Goretzka en Timo Werner. Zij zijn inmiddels klaar voor het grote werk. Grootste probleem voor bondscoach Joachim Löw is dan ook dat hij er maar elf mag opstellen.



Oefenwedstrijden

Vrijdag 23 maart 20.45 uur: Duitsland - Spanje

Dinsdag 27 maart 20.45 uur: Duitsland – Brazilië



Brazilië Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Revanche WK 2014



De vijfvoudig wereldkampioen begon beroerd aan de kwalificatie voor het WK, maar nadat bondscoach Dunga was ontslagen, stond er op Brazilië ineens geen maat meer in Zuid-Amerika. Onder leiding van de charismatische Tite (Adenor Leonardo Bacchi), ex-coach van Corinthians, werd tien keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. Brazilië plaatste zich met overmacht en is één van de topfavorieten voor de wereldtitel. Ook al omdat het - zonder de geblesseerd uitgevallen Neymar – vier jaar geleden faalde op het WK in eigen land en dus iets goed te maken heeft. Maar dan moet de sterspeler, uitgeschakeld met een gebroken middenvoetsbeentje, wel tijdig fit zijn. Interessant wordt het om te zien waartoe Brazilië zonder hem in staat is in de komende oefenduels.

Oefenwedstrijden

Vrijdag 23 maart 17.00 uur: Rusland – Brazilië

Dinsdag 27 maart 20.45 uur: Duitsland - Brazilië

Volledig scherm Brazilië verloor in de halve finale van het vorige WK met 1-7 van Duitsland. Luiz Gustavo, Maicon en David Luiz na de dramatische wedstrijd. © Foto: Soenar Chamid

Frankrijk Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ De Franse Revolutie



Volledig scherm De ploeg van Didier Deschamps, dat in de EK-finale in eigen land bezweek onder de druk met topspelers Yohan Cabaye, Paul Pogba en Antoine Griezmann. © Pim Ras Fotografie Doelman Hugo Lloris maakte een fataal slippertje tegen Zweden, maar verder had Frankrijk natuurlijk geen enkel probleem om zich in de groep met Oranje te plaatsen voor het WK. De ploeg van Didier Deschamps, dat in de EK-finale in eigen land bezweek onder de druk, gaat met hoge verwachtingen naar Rusland. De Fransen hebben namelijk alles wat er tegenwoordig in het moderne voetbal wordt gevraagd: kracht, snelheid, techniek en tactisch vernuft. Met Kylian Mbappé (19), Anthony Martial (22) en Ousmane Dembélé (22) beschikt Deschamps over aanvallende talenten die nog jaren mee kunnen. En dan hebben we het nog niet gehad over inmiddels gelouterde topspelers als Raphaël Varane (24), Samuel Umtiti (24), Paul Pogba (25), Antoinne Griezmann (27).



Oefenwedstrijden

Vrijdag 23 maart 21.00 uur: Frankrijk – Colombia

Dinsdag 27 maart 17.50 uur: Rusland - Frankrijk

Spanje Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Mix talent en ervaring



Net als Duitsland, Engeland en België bleef ook Spanje ongeslagen in de WK-kwalificatie. Bondscoach Julen Lopetegui, sinds het EK van 2016 de opvolger van Vicente Del Bosque, heeft een nieuw team gesmeed dat met een mix van jong talent en ervaring grote indruk maakte in de kwalificatie.

Oud-doelman Lopetegui werd met Spanje onder-19 en onder -21 al eens Europees kampioen. Hij weet dus als geen ander wie hij straks naast gelouterde spelers als Sergio Ramos, Gerard Piqué, Andrés Iniesta en David Silva nodig heeft in Rusland.

Oefenwedstrijden

Vrijdag 23 maart 20.45 uur: Duitsland - Spanje

Dinsdag 27 maart 21.30 uur: Spanje – Argentinië

Volledig scherm Spanje bleef ongeslagen in de WK-kwalificatie. © BELGA

Argentinië Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Laatste kans Messi?



Volledig scherm Argentinië kwalificeerde zich met de hakken over de sloot voor het WK, door in de laatste wedstrijd met 1-3 te winnen van Ecuador. Messi was met een hattrick de grote held. Lukt het hem dit keer in Rusland? © Photo News Tweevoudig wereldkampioen Argentinië kwalificeerde zich met de hakken over de sloot voor het WK en komt niet als favoriet naar Rusland. Maar een ploeg die kan beschikken over Lionel Messi behoort natuurlijk wel elk toernooi tot de kanshebbers. De vedette viert tijdens het WK zijn 31ste verjaardag dus normaal gesproken is deze zomer zijn laatste kans om zijn land aan de wereldtitel te helpen. Lukt het bondscoach Jorge Sampaoli wel om Messi optimaal te laten renderen? Wellicht is Nicolas Tagliafico de missing link. De Ajacied krijgt deze oefenperiode de kans om zich in de WK-selectie te spelen.



Oefenwedstrijden

Vrijdag 23 maart 20.45 uur: Italië– Argentinië

Dinsdag 27 maart 21.30 uur: Spanje – Argentinië

België Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ De 'geheime' favoriet



Na het toch wel tegenvallende WK in Brazilië moet het dit jaar gebeuren voor de zo bewierookte lichting Rode Duivels. Maar hoe fris zijn Kevin de Bruyne en co straks nog na een slopend seizoen in de Premier League? Dat het gros van de Belgen in misschien wel de zwaarste competitie van de wereld speelt, heeft de ploeg natuurlijk op een hoog niveau gebracht. Maar bondscoach Roberto Martinez, die zelf zeven jaar in Engeland werkte, kent als geen ander de keerzijde. De Spanjaard maakt zich zorgen om de fysieke en mentale staat van zijn ploeg. Niet voor niets vindt hij één keer oefenen deze interlandperiode wel genoeg.

Oefenwedstrijd

Dinsdag 27 maart 20.45 uur: België – Saoedi -Arabië

Volledig scherm Stiekem wordt er bij de zuiderburen gehoopt op een succesvol WK. © Photo News

Engeland Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ De verrassing



Wat voor België geldt, geldt natuurlijk ook voor Engeland. Vrijwel elk toernooi zijn de verwachtingen bij de Three Lions hooggespannen, maar valt het in de praktijk tegen omdat het beste er in de zomer meestal wel af is bij de vermoeide vedettes. Maar als Engeland ooit weer eens een kans heeft, dan is het dit jaar wel. De selectie van Garath Southgate plaatste zich met twee vingers in de neus voor het WK. Met spits Harry Kane in bloedvorm is Engeland hoe dan ook een outsider. Southtgate is echter nog volop aan het puzzelen. Wie gaat straks bijvoorbeeld keepen in Rusland? Met Joe Hart, Jack Butland, Jordan Pickford en Nick Pope heeft de bondscoach deze interlandperiode vier opties waaruit hij moet kiezen.

Oefenwedstrijden:

Vrijdag 23 maart 20.45 uur: Nederland - Engeland

Dinsdag 27 maart 21.00 uur: Engeland – Italië

Volledig scherm Engeland hoopt dat topschutter Harry Kane op tijd fit is voor het WK. © EPA

Portugal Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ De dubbel?



Volledig scherm EK voetbal 2016. Portugal en Cristiano Ronaldo vieren de winst. Gaan ze voor de dubbel? © ANP Als Cristiano Ronaldo wil bewijzen dat hij groter is dan Messi dan is dit zijn kans. Maar of hij na het verrassend gewonnen EK ook in staat is om zijn land aan de wereldtitel te helpen? Met zijn 33 jaar zal de laatste keer worden dat hij zich op dit podium kan onderscheiden. En iedereen weet waartoe een gretige Ronaldo in staat is. Portugal, dat beschikt over een moeilijk te verslaan collectief, staat achter Duitsland en Brazilië derde op de FIFA Ranking en is dus nog altijd een ploeg om rekening mee te houden.



Oefenwedstrijden

Vrijdag 23 maart 20.45 uur: Portugal – Egypte

Maandag 26 maart 20.30 uur: Portugal - Nederland