Dit zijn de opvallendste spelers van Partizan

AZ begint vanavond in Belgrado aan de groepsfase van de Europa League tegen Partizan. De club die al veel goede spelers voortbracht heeft ook nu weer de beschikking over een aantal opvallende jonge talenten.

Umar Sadiq

De boomlange Umar Sadiq speelde én scoorde al eens eerder tegen AZ. Dat deed hij op 17 februari 2018 in Breda namens NAC (1-3) dat hem voor een half jaar had gehuurd van AS Roma. In de eredivisie viel was de spits met zijn rushes en neusje voor de goal een opvallende verschijning. Sadiq speelde na zijn periode bij NAC als huurling voor Rangers en Perugia en is voor dit seizoen uitgeleend aan Partizan. Ook voor die club was hij al twee keer trefzeker in de competitie.

Filip Stevanovic

Het nieuwste wonderkind van Servië is pas 16 jaar oud. Maar wat goed is komt snel, zo laat jeugdinternational Stevanovic zien. In de eerste vijf competitiewedstrijden van dit seizoen was de behendige dribbelaar al drie keer trefzeker, terwijl de buitenspeler ook al een keer scoorde in de voorronde van de Europa League.

Strahinja Pavlovic

Niet alleen voorin, ook in de achterhoede staat bij Partizan een tiener. De 1.95 meter lange centrale verdediger is pas 18 jaar oud maar nu al een vaste waarde in de ploeg van trainer Savo Milosevic. Zowel in de competitie als in de (voorronde) van de Europa League miste Pavlovic nog geen wedstrijd.

Starhinja Pavlovic (r) in actie tegen Molde.

Zoran Tosic

Rechtsbuiten Tosic (32) is twee keer zo oud als zijn collega aan de linkerkant, Stevanovic. De 76-voudig Servisch international speelt sinds 2017 weer voor Partizan nadat hij zeven seizoenen onder contract stond bij CSKA Moskou. Daarvoor speelde de ervaren aanvaller even voor Manchester United, dat hem een halfjaar uitleende aan FC Köln.

Zoran Tosic (r).

Vladimir Stojkovic

Tussen alle jonkies is Vladimir Stojkovic met zijn 36 jaar de senior van de selectie. De doelman is geen onbekend in Nederland, want hij speelde in 2007 nog een blauwe maandag voor Vitesse. Na omzwervingen door Portugal, Griekenland, Israël en Engeland keerde de 84-voudig Servisch international in 2017 terug bij Partizan.