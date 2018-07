Dit zijn de dertien Nederlanders in de Belgische competitie

De transferperiode duurt nog even, maar op dit moment staan er dertien Nederlandse voetballers onder contract bij de zestien clubs in de Jupiler Pro League. Club Brugge, dat vorig seizoen voor de vijftiende keer landskampioen werd, heeft vier Nederlanders in dienst. Zulte-Waregem, dat vanmiddag een oefenduel met AZ met met 1-0 verloor, volgt met drie Nederlandse spelers.

Club Brugge blijft de club met de meeste Nederlandse invloeden in de Jupiler Pro League. Bij de landskampioen staan middenvelder Ruud Vormer en verdedigers Ricardo van Rhijn (terug van verhuurperiode aan AZ) en Stefano Denswil nog altijd onder contract. Jeugdinternational Arnaut Groeneveld kwam deze zomer over van NEC. Jordy Clasie is voorlopig teruggekeerd naar Southampton, maar een terugkeer naar Feyenoord lijkt in de maak. Vormer was vorig seizoen goed voor 14 goals en 24 assists in 49 wedstrijden voor Club Brugge, waarmee hij werd verkozen tot speler van het jaar in België en op zijn dertigste nog uitgroeide tot international van Oranje. Vandaag verlengde Vormer zijn contract bij Club Brugge tot medio 2022.



Bij recordkampioen Anderlecht (34 landstitels) staat de 24-jarige reservedoelman Boy de Jong uit Voorburg onder contract.



De negentienjarige jeugdinternational Anderson López wordt dit seizoen door het gepromoveerde Cercle Brugge gehuurd van AS Monaco, dat de vleugelaanvaller twee jaar geleden oppikte uit de jeugdopleiding van Ajax.