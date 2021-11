Dit staat er vanavond op het spel in Champions League

Groep A

De echte kraker van vanavond komt uit groep A: Manchester City - Paris Saint-Germain. Met Sergio Ramos weer bij de selectie strijdt PSG tegen de ploeg van Pep Guardiola om een plekje in de achtste finales. De winnaar is zeker van de volgende ronde, maar de verliezer moet zich nog zorgen maken om Club Brugge.

De Belgisch kampioen kan zich met een overwinning vandaag op RB Leipzig, dat laatste staat met één punt, verzekeren van de derde plek in de poule. Maar niet alleen dat, bij winst houdt de ploeg met Noa Lang en Ruud Vormer kans om ten koste van de miljardenclubs uit Manchester en Parijs de volgende ronde te halen.

Groep B

In groep B is Liverpool al geplaatst voor de knock-outfase. De ploeg van Jürgen Klopp kan zelfs de eerste plek in de poule niet meer kwijtraken. Voor FC Porto, Atlético Madrid en AC Milan is echter alles nog mogelijk. Porto kan met een verrassende winst in Liverpool sowieso overwintering in Europa veilig stellen.

AC Milan, dat afgelopen weekend in een thriller (4-3) tegen Fiorentina voor het eerst dit seizoen verloor in de Serie A, heeft in de Champions League nog weinig laten zien. Het ziet er ook niet rooskleurig uit: met één punt uit vier wedstrijden mogen de Rossoneri vanavond de uitwedstrijd bij Atlético Madrid niet verliezen, anders is de laatste plek in de groep gegarandeerd.

Afgelopen weekend ging AC Milan spectaculair onderuit tegen Fiorentina:

Groep C

In de poule van Ajax is één ding zeker: de Amsterdammers zijn de beste. Met twaalf punten uit de eerste vier wedstrijden zijn ze zeker van de volgende ronde, en spelen ze voornamelijk nog voor de extra inkomsten en de eerste plek in de poule. Maar dit valt er nog meer te winnen.

Ook belangrijk is die andere wedstrijd in de groep: in Lissabon neemt Sporting het namelijk op tegen Borussia Dortmund. Beide ploegen hebben zes punten en komen met een overwinning dicht bij de volgende ronde.

In de vorige ontmoeting maakte Donyell Malen de openingstreffer:

Groep D

In groep D kan vanavond alles worden beslist. Als Real Madrid in Moldavië wint van FC Sheriff en Inter in eigen huis Shaktar Donetsk verslaat, is het zeker dat de Madrilenen en Milanezen de achtste finale behalen.

Zekerheid in voetbal is er echter nooit. Real Madrid heeft namelijk nog wat goed te maken tegen FC Sheriff. In Madrid won de kampioen van Moldavië verrassend met 2-1. Mochten ze die stunt kunnen herhalen, komt Sheriff in de stand op gelijke hoogte met ‘De Koninklijke’.

Een wedstrijd tussen Inter en Shaktar staat meestal niet bol van spektakel. De laatste drie ontmoetingen tussen de clubs eindigden namelijk in een doelpuntloos gelijkspel.