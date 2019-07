Dit moet je weten over de International Champions Cup

Zevende editieDe International Champions Cup ging afgelopen nacht weer van start, komende nacht staan Arsenal en Bayern Munchen tegenover elkaar in Los Angeles. Zes vragen en antwoorden over dit toernooi dat voor veel Europese topclubs dient als opwarmer voor het nieuwe seizoen. Zeer lucratief, maar nog lang niet prestigieus.

Hoe lang bestaat dit toernooi al?

De eerste editie van de International Champions Cup was in 2013, toen Real Madrid de beste was van acht clubs. Sindsdien is het toernooi ieder jaar iets groter geworden. Vorig jaar deden er liefst achttien clubs mee, maar dit jaar wordt dat teruggeschroefd naar twaalf deelnemende teams. Het internationale toernooi werd opgericht door de Amerikaanse zakenmannen en sportliefhebbers Stephen Ross en Matt Higgins, die de World Football Challenge (2009-2012) overnamen en als inspiratie gebruikten.

Volledig scherm Justin Kluivert in duel met Christian Eriksen tijdens de International Champions Cup vorig jaar in San Diego, Californië. © Getty Images

Welke clubs doen er mee?

Dit jaar doen er dus twaalf clubs mee. Vier uit Italië (AC Milan, Fiorentina, Internazionale en Juventus), drie uit Engeland (Arsenal, Manchester United en Tottenham Hotspur), twee uit Spanje (Atlético Madrid en Real Madrid), Bayern München, Benfica en Chivas Guadalajara uit Mexico.

Waar wordt het toernooi gehouden?

Ja, waar niet? Er zijn in totaal zestien speelsteden verdeeld over drie continenten. In Europa wordt er gespeeld in Cardiff (Millennium Stadium), Londen (Tottenham Hotspur Stadium) en Stockholm (Friends Arena). In Azië wordt er gespeeld in Shanghai en Kallang en dan zijn er nog elf speelsteden in de Verenigde Staten: Arlington, Bridgeview, Carson, Charlotte, East Rutherford, Foxborough, Harrison, Houston, Kansas City, Landover en Santa Clara.

Wat valt er te winnen?

Volledig scherm Manchester United en Real Madrid speelden in de zomer van 2014 voor 109.318 toeschouwers in het Michigan Stadium, een toeschouwersrecord bij een voetbalwedstrijd in de VS. © imago sportfotodienst Waarom zoveel grote clubs aan dit jaarlijkse toernooi meedoen laat zich natuurlijk wel raden: geld. Sinds de eeuwwisseling gingen clubs als Manchester United en Real Madrid op zomertour naar Azië of de Verenigde Staten, tegenwoordig gaat vrijwel iedere club met een beetje budget in voorbereiding op het nieuwe seizoen naar het buitenland. Maar goed, zo'n hele zomertour is een hoop gedoe en geregel, dus dan is het natuurlijk handig als dat allemaal door één organisatie geregeld wordt. De kaartverkoop gaat ieder jaar harder en de wedstrijden worden overal ter wereld uitgezonden. Deelnemende clubs ontvangen nu zo'n 20 miljoen euro om mee te doen aan de International Champions Cup en met goede resultaten loopt dit uiteraard alleen maar op.

Wat zijn de wedstrijden om naar uit te kijken?

Bayern München tegen Real Madrid (komende zondag 02.00 uur), Juventus tegen Tottenham Hotspur (komende zondag 13.30 uur), Real Madrid tegen Atlético Madrid (volgende week zaterdag 01.30 uur); het rijtje mooie affiches is ook dit jaar weer gigantisch. Er zijn alleen twee problemen: de wedstrijden vallen vaak enorm tegen en worden voor ons Nederlanders vaak midden in de nacht gespeeld. Maar goed, voetbal is voetbal en het is altijd fijn om alle grote namen weer aan het werk te zien bij hun clubs. Hoe gaan Matthijs de Ligt, João Félix en Eden Hazard het doen bij hun clubs? De komende weken krijgen we in de International Champions Cup al een eerste indruk.

Volledig scherm João Félix, de negentienjarige Portugees van 126 miljoen euro, is binnenkort te bewonderen in het shirt van Atlético Madrid. © REUTERS

Ook voor vrouwen?

Natuurlijk. Sinds vorig jaar wordt er ook een Women’s International Champions Cup georganiseerd. Manchester City, Olympique Lyon, Paris Saint-Germain en North Carolina Courage waren vorig jaar de vier deelnemers in Miami. Dit jaar maakt PSG plaats voor het vrouwenteam van Atlético Madrid, de kampioen van Spanje. De wedstrijden worden gespeeld in het WakeMed Soccer Park in Cary, North Carolina.