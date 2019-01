Dit moet je weten over de Azië Cup

In poule A is gastland Verenigde Arabische Emiraten de favoriet voor de groepswinst, want zij nemen het in de poulefase op tegen voetbaldwergen Bahrein, Thailand en India. Bij het gastland ontbreekt sterspeler en smaakmaker Omar Abdulrahman nadat hij in oktober zijn kruisband scheurde, maar zijn broers Amer en Mohamed zijn wel van de partij. Verder beschikt het gastland met aanvallers Ali Mabkhout (46 goals in 73 interlands), Ahmed Khalil (46 goals in 99 interlands) en Ismail Matar (42 goals in 123 interlands) over veel snelheid, doelgerichtheid en ervaring. Van de 92 spelers in deze poule spelen er liefst 88 bij een club in hun eigen land. Chanathip Songkrasin (Thailand), Sayed Baqer, Sayed Dhiya Saeed en Abdulla Yusuf Helal (allen Bahrein) zijn de vier uitzonderingen, maar deze namen mag u snel weer vergeten. Bij India is aanvoerder Sunil Chhetri, goed voor 65 goals in 104 interlands, nog wel een speler om in de gaten te houden.