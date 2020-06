Dit is het duurste elftal ter wereld: totale waarde van 1,5 miljard

Coronacrisis of niet: voetballers hebben nog altijd een exorbitant hoge waarde, zo berekende onderzoeksbureau CIES. Volgens de nieuwste spelerswaarden zijn er nog altijd voetballers die meer dan honderd en zelfs tweehonderd miljoen euro waard zijn. Dit is het duurste elftal ter wereld.

Volledig scherm Bedragen afgerond in miljoenen euro's. © AD

Ederson Moraes - 86,8 miljoen

In het Braziliaanse elftal moet Ederson collega-doelman Alisson van Liverpool voor zich dulden, in het duurste elftal is er wél plaats voor de 26-jarige sluitpost. In 2017 maakte Ederson voor 40 miljoen euro de overstap van Benfica naar Manchester City en twee jaar later is zijn waarde meer dan verdubbeld. Ederson groeide onder Pep Guardiola uit tot onbetwiste eerste keus en wordt in Engeland geroemd om zijn meevoetballende kwaliteiten en katachtige reflexen.

Trent Alexander-Arnold - 171,1 miljoen euro

De tijd dat vleugelverdedigers dertien-in-een-dozijnvoetballers waren, is definitief voorbij. Liverpool-coach Jürgen Klopp noemt Alexander-Arnold zelfs een van zijn meest belangrijke spelers van zijn succesformatie. Backs krijgen in de huidige voetballerij een steeds belangrijkere taak, wat blijkt uit het forse prijskaartje wat om de nek van de pas 21-jarige Engelsman hangt. Geïnteresseerde clubs zouden volgens CIES het absurdistische bedrag van 171,9 miljoen moeten aftikken. Goed voor de vierde plaats op de ranglijst.

Volledig scherm Alexander-Arnold probeert Raheem Sterling te stoppen. © BSR Agency

Matthijs de Ligt - 104,7 miljoen euro

De Ligt was als tiener de dragende kracht tijdens het Champions League-succes van Ajax en had de clubs voor het uitkiezen. Zijn keuze viel op Juventus, waardoor Ajax rond de 85 miljoen euro mocht bijschrijven. Een jaar na zijn overstap is de waarde van de Oranje-international gestegen tot boven de honderd miljoen. De Ligt is twintig jaar en geldt als het grootste verdedigende talent ter wereld. In zijn debuutseizoen in de Serie A staat de teller op twintig optredens.

Volledig scherm De Ligt en Cristiano Ronaldo. © Getty Images

Alphonso Davies - 133,5 miljoen euro

Pas dit seizoen maakte de voetbalwereld kennis met de negentienjarige Canadees, die als een komeet de Allianz Arena is ingevlogen. Als wervelwind van Der Rekordmeister bestrijkt hij de volledige linkerflank en heeft de razendsnelle linksachter een groot aandeel in het huidige succes. Afgelopen seizoen bleef het bij zes invalbeurten, dit seizoen is Davies basisspeler én een van de duurste spelers ter wereld.

Frenkie de Jong - 102,1 miljoen euro

De tweede Nederlander in het elftal. Ogenschijnlijk eenvoudig veroverde De Jong een basisplaats in Camp Nou en draaide hij mee met een van de beste clubs ter wereld. Aanpassingsproblemen leek De Jong, die afgelopen zomer Ajax verruilde voor de Spaanse landskampioen, nauwelijks te hebben. De dribbelaar uit Arkel verdient met zijn waarde van 102,1 miljoen net een plekje in het duurste elftal.

Volledig scherm Frenkie de Jong. © Getty Images

Bernardo Silva - 115 miljoen euro

De frêle linkspoot speelt sinds 2017 bij Manchester City en is sindsdien uitgegroeid tot een sterspeler. Silva geldt als dé hoop voor Portugezen in het post-Ronaldotijdperk. Silva, drie jaar geleden voor vijftig miljoen euro weggepikt bij AS Monaco, is een van de meest balvaardige spelers van de Premier League en wordt door Pep Guardiola als een van de eerste namen op het opstellingsformulier gezet. Met zijn 25 lentes geldt Silva als een van de voornaamste kandidaten om in de toekomst een gooi te doen naar de Ballon d’Or.

João Félix - 107,9 miljoen euro

De twintigjarige Portugees kent een lastig debuutseizoen bij Atlético Madrid. De voormalig middenvelder van Benfica werd bij de topclub gepresenteerd als de opvolger van de naar FC Barcelona vertrokken Antoine Griezmann, maar werd in de winterstop door de krant Marca bestempeld als een van de grootste miskopen van het seizoen. Het worstelende wonderkind ziet dat ook terug in zijn marktwaardedaling: in juli betaalde Atlético nog 126 miljoen voor hem. Ondanks de krimp van bijna twintig miljoen euro behoort Félix nog steeds tot de duurste elf.

Volledig scherm João Félix. © AP

Bruno Fernandes - 104,9 miljoen euro

Er gloort meer hoop in Portugal's bange dagen na Cristiano Ronaldo. Het meest waardevolle elftal telt in totaal drie Portugezen. Bruno Fernandes completeert het rijtje. De middenvelder stapte afgelopen winter over van Sporting Lissabon naar Manchester United, waar hij zich direct in het elftal knokte. Fernandes gold voor de coronastop als lichtpuntje bij de kwakkelende topclub, die de vijfde plaats bezet. In amper drie maanden tijd zag hij zijn prijs oplopen van tachtig miljoen naar bijna 105 miljoen euro.

Jadon Sancho - 179,1 miljoen euro

Met zeventien goals en evenveel assists trekt de rappe vleugelflitser over de Bundesliga-velden als meest waardevolle speler van de competitie. De twintigjarige Engelsman koos in 2017 als jeugdspeler van Manchester City bewust voor een overstap naar Borussia Dortmund, een keuze die zich nu uitbetaalt. Drie jaar na zijn overstap voor de bescheiden som van 7,5 miljoen euro is Sancho een van de meest gewilde spelers ter wereld. Sancho heeft een compleet arsenaal aan topclubs voor het uitkiezen, maar lijkt zich voorlopig prima op zijn gemak te voelen bij de Duitse nummer twee.

Volledig scherm Jadon Sancho. © EPA

Kylian Mbappé - 259,2 miljoen

Via een opmerkelijke constructie, waarbij Paris Saint-Germain Mbappé eerst huurde van AS Monaco en het seizoen later definitief strikte, belandde de Fransman in 2018 voor 180 miljoen euro in Parijs. Sindsdien heeft zijn ongekende talent hem nog geen moment in de steek gelaten. De 21-jarige alleskunner eindigde het gestopte Ligue 1-seizoen met achttien treffers en zeven assists. Het is volgens kenner niet de vraag of, maar wanneer Mbappé de beste voetballer ter wereld wordt. Geïnteresseerde clubs moeten voor de aanvaller het diepst in de buidel tasten: voor het astronomische bedrag van 259,2 miljoen euro is Mbappé op te pikken.

Raheem Sterling - 194,7 miljoen euro

Sterling is nog altijd pas 25 jaar oud, maar inmiddels al bezig aan zijn negende seizoen in de Premier League. Als zeventienjarig ventje debuteerde Sterling in de hoofdmacht van Liverpool, om al snel uit te groeien tot basisspeler en smaakmaker. In 2015 volgde de beladen overstap van The Reds naar Manchester City, iets wat hem onder Liverpool-supporters nog altijd niet in dank wordt afgenomen. Bij City groeide hij echter wél uit tot een van de meest gevreesde aanvallers ter wereld. Sinds enkele seizoenen koppelt hij zijn onnavolgbare acties aan rendement voor het doel, hetgeen zijn waarde een flinke boost heeft gegeven.

Volledig scherm Raheem Sterling. © Action Images via Reuters