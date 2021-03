Dit is Club Brugge waard bij de beursgang

In totaal brengt grootaandeelhouder Grizzly Sports 28,3 procent van Club Brugge naar de beurs. Als er veel vraag naar aandelen is kan dit worden uitgebreid naar 40,69 procent. Dan heeft Grizzly nog altijd meer dan de helft van de club in handen.



Voor een aandeel moet tussen de 17,50 euro en 22,50 euro betaald worden, geeft Club aan. Bij de laagste prijs is heel Club dan 200 miljoen euro waard, als de hoogste prijs gaat gelden wordt dat dus ruim 258 miljoen euro. Bij veel of juist weinig vraag naar de aandelen kan de prijs nog verhoogd of verlaagd worden in de komende week.