Dit elftal topspelers staat op de rand van WK-afgrond

Virgil van Dijk, Kevin de Bruyne, Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar zien we volgend jaar op het WK in Qatar, maar voor veel topspelers onder wie Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Mo Salah is dat nog maar de vraag. Wie kunnen het eerste winterse WK wel eens gaan mislopen?

Dertien van de 32 deelnemers aan het WK 2022 zijn nu bekend. Naast gastland Qatar zijn dat Argentinië, Brazilië, Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Spanje, Servië, Kroatië en Zwitserland. De laatste negentien tickets worden eind maart vergeven. De Europese play-offs worden gespeeld op 24-25 maart (halve finales) en 28-29 maart (finale). De volgende landen strijden daar om de tickets: Portugal, Schotland, Italië, Rusland, Zweden, Wales, Turkije, Polen, Noord-Macedonië, Oekraïne, Oostenrijk en Tsjechië.

In Zuid-Amerika zijn nog drie tickets te verdelen, terwijl in Afrika (vijf), Azië (vijf) en Midden/Noord-Amerika (drie) nog helemaal geen tickets zijn vergeven.

Doelman

Gianluigi ‘Gigi’ Donnarumma (22) was de grote held van Italië nadat hij op 11 juli op Wembley de penalty's van Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka stopte, maar sindsdien loopt het nog niet echt lekker voor de 1,96 meter lange doelman uit Castellammare di Stabia. Hij keepte pas zeven van de achttien duels bij PSG en liep met Italië directe plaatsing voor het WK mis, nadat afgelopen week niet werd gewonnen van Zwitserland (1-1) en Noord-Ierland (0-0). Het komt dus aan op play-offs voor Italië, net als in november 2017. Toen keek Donnarumma toe hoe Italië er met Gianluigi Buffon niet in slaagde Zweden te verslaan voor een plek op het WK 2018.

Volledig scherm Gianluigi Donnarumma. © REUTERS

Verdedigers

Volledig scherm © AFP Victor Lindelöf (Manchester United) speelt eind maart zijn 50ste interland, maar de druk zal er dan meteen vol op staan voor de 27-jarige verdediger en zijn Zweedse teamgenoten. Na de nederlagen tegen Georgië (2-0) en Spanje (1-0) van afgelopen week moet Zweden aan de bak in de play-offs. De afstemming tussen spitsen Alexander Isak (22) en Zlatan Ibrahimovic (40) zal dan veel beter moeten zijn wil Zweden een van de drie tickets bemachtigen.



David Alaba won tien Bundesliga-titels met Bayern München en verdient nu bij Real Madrid 20 miljoen euro per jaar, maar zal ook met de nationale ploeg nog iets moois willen neerzetten. Op het EK maakte Oostenrijk het Italië knap lastig in de achtste finale (2-1 na verlenging), maar Alaba wacht nog op zijn eerste WK. De 29-jarige linkspoot staat nu op 91 interlands en zal hopen volgend jaar in Qatar zijn honderdste interland te kunnen spelen.

Andy Robertson speelde afgelopen zomer zijn eerste EK, maar de linksback van Liverpool zal ook dolgraag nog een WK willen spelen. Schotland was in 1998 voor het laatst van de partij op het wereldpodium. Aan de tackles, rushes en voorzetten van Robbo zal het niet liggen.

Volledig scherm Andy Robertson. © EPA

Middenvelders

Turkije had dinsdagavond tot het laatste moment hoop op rechtstreekse plaatsing, maar Hakan Çalhanoğlu en zijn ploeggenoten zijn uiteindelijk veroordeeld tot de play-offs. Çalhanoğlu is al sinds 2015 een vaste kracht op het middenveld van Turkije, dat zich pas twee keer plaatste voor een WK. In 1954 speelde het geen grote rol, maar op het WK 2002 werden de Turken bijzonder knap derde.

Jorginho staat te boek als een penaltyspecialist. Zijn rustige aanloop, korte sprong en zachte schuivers werkten lange tijd uitstekend, maar keepers lijken het mentale spelletje steeds vaker te winnen van de in Brazilië geboren strateeg op het middenveld van Italië en Chelsea. Op het EK ging het al mis tegen Oostenrijk en Engeland en vorige week ook tegen Zwitserland (over in de 90ste minuut), dat daar dankbaar van profiteerde.

Volledig scherm Jorginho schoot zijn penalty tegen Zwitserland vorige week hoog over. © AFP

‘Wales. Golf. Madrid. In die volgorde.’ De tekst op de vlag die Gareth Bale twee jaar geleden toonde was bedoeld als een grapje, maar toch was er weinig aan gelogen. Na zijn verhuurperiode aan Spurs keerde Bale na het EK weer terug bij Real Madrid, maar ook Carlo Ancelotti heeft nu geen idee meer wat hij met de Welshman aan moet. Bale speelde al twee EK's, maar zal in de nadagen van zijn carrière ook nog een WK willen spelen. En daarna? De hele dag tijd voor golf.

Aanvallers

Mohamed Salah scoorde al 43 keer in 73 interlands voor Egypte. Twee daarvan maakte hij op het WK 2018, maar Egypte verliet Rusland met drie nederlagen. Vanwege zijn schouderblessure (u weet nog wel, na de judoworp van Sergio Ramos) was Salah niet in zijn beste doen op dat WK. Bij Liverpool schittert hij dit seizoen weer wekelijks (15 goals na 15 duels), maar straks gaat zijn focus ook volledig naar de nationale ploeg. Eerst de Afrika Cup (9 januari t/m 9 februari) en dan eind maart de play-offs voor een WK-ticket. Hetzelfde geldt trouwens voor Sadio Mané. Kopzorgen voor Jürgen Klopp dus.

Volledig scherm Mohamed Salah. © REUTERS

Neymar en Lionel Messi zien we volgend jaar in Qatar, maar voor hun oude aanvalsmaatje Luis Suárez en Edinson Cavani is dat maar zeer de vraag. De 34-jarige spitsen uit Salto zullen hun interlandcarrière dolgraag willen afsluiten met een vierde WK, maar dan moet Uruguay nog flink aan de bak in de laatste vier kwalificatieduels in Zuid-Amerika. De eerste vier landen gaan rechtstreeks, de nummer vijf speelt play-offs. Uruguay staat nu zevende. Het geluk is wel dat nummer vier Colombia slechts één puntje meer heeft.

166 goals in 151 duels. Zoveel scoorde Robert Lewandowski na het WK 2018 al voor Bayern München. De Gouden Bal komt hem dus toe, maar veel liever zal hij waarschijnlijk nog eens iets moois willen presteren op een eindtoernooi met Polen. In 2012, 2016, 2018 en 2021 lukte dat niet, nu moet eerst nog een ticket worden bemachtigd.

683 goals voor zijn clubs, 115 voor zijn land. Veel meer hoeven we over Cristiano Ronaldo niet te zeggen. De Portugees wordt in februari 37 jaar en zal nog één keer willen schitteren op het grootste toneel, het WK. Net als voor Lionel Messi wordt het de laatste kans om de meest prestigieuze prijs te winnen en de bekroning op al die duizelingwekkende statistieken te zetten. Eerst die twee duels eind maart nog overleven.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo in actie tegen Servië, dat zondag met 1-2 won in Lissabon. © AFP