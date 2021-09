Direct gevolg financiële zorgen Derby County: club zakt naar laatste plaats

Rooney erkent fout en biedt excuses aan voor foto met schaars geklede dames in hotel

29 juli Wayne Rooney maakte eerder deze week een slechte beurt bij zijn familie. De voormalig stervoetballer was gefotografeerd met twee schaars geklede dames in een hotelkamer. Hij zei dat hij ‘erin was geluisd’, maar twee dagen later biedt hij excuses aan.