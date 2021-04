Dilrosun, Zeefuik en Redan moeten met heel Hertha BSC veertien dagen in quarantaine

Dat gebeurde nadat ook verdediger Marvin Plattenhardt positief had getest op het coronavirus. Voor hem waren al coach Pal Dardai, diens assistent Admir Hamzagic en aanvaller Dodi Lukebakio na een positief testresultaat in isolatie geplaatst. De club uit Berlijn, die net boven de degradatiezone staat in de Bundesliga, vroeg daarop om uitstel van de komende wedstrijden.

,,In sportief opzicht worden we hierdoor geraakt, want we moeten nu in mei zes duels afwerken om ons te handhaven in de Bundesliga voordat het seizoen op 22 mei eindigt”, aldus technisch directeur Arne Friedrich.