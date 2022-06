Dikke tranen bij moeder Cristiano Ronaldo na twee goals, Tsjechië dankzij assist Vaclav Cerny gelijk tegen Spanje

Nations LeagueSpanje heeft op het nippertje een punt overgehouden aan het bezoek aan Tsjechië. De ploeg van Luis Enrique kwam in het tweede duel in de Nations League vlak voor tijd langszij: 2-2. Portugal deed thuis tegen Zwitserland prima zaken. Mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo werd met 4-0 gewonnen.

Ronaldo begon eerder deze week in het 1-1 gelijkspel met Spanje nog op de bank, maar stond tegen Zwitserland in de basis. In zijn 188ste interland was de hoofdrol weer voor het fenomeen van Manchester United. De 1-0 viel uit de rebound van zijn vrije trap, de 2-0 en de 3-0 maakte hij zelf.

De goals van Ronaldo zorgde door dikke tranen bij Maria Dolores dos Santos Aveiro, zijn moeder die op de tribune zat. In april overleed het pasgeboren zoontje van Ronaldo. Hij en zijn vriendin Georgina Rodriguez zouden een tweeling krijgen, maar alleen het dochtertje kwam gezond ter wereld.

Ronaldo’s derde van de avond werd doorgestreept nadat de VAR Jota had betrapt op buitenspel. João Cancelo bepaalde de de eindstand op 4-0, daartoe in staat gesteld door invaller Bernardo Silva. Ronaldo ging in de slotfase klaar staan om een strafschop te benutten, maar bij nader inzien bleek de overtreding op Nuno Mendes buiten de 16 gemaakt. De vrije trap werd vervolgens door Kobel uit de bovenhoek gehaald.

Tsjechië - Spanje

De Spaanse defensie had de boel niet op orde tegen Tsjechië. Met name de buitenspelval faalde keer op keer. Jakub Pesek profiteerde voor rust, Jan Kuchta deed dat erna uit een heerlijke pass van FC Twente-aanvaller Vaclav Cerny. Beide keren wisten de bezoekers wel weer op gelijke hoogte te komen. Eerst via de 17-jarige Gavi, in de slotfase via een rake kopbal van Inigo Martinez.

Gavi, het grote talent van Barcelona, kroonde zich met zijn treffer tot de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van het Spaanse team. Met 17 jaar en 304 dagen is hij zeven dagen jonger dan ploeggenoot Ansu Fati bij diens eerste doelpunt.

League B

In League B was Ajax-aanvoerder Dusan Tadic met twee assists namens Servië belangrijk in de 4-1 zege op Slovenië. De aanvaller kwam bij een 1-1 stand binnen de lijnen. Noorwegen won dankzij twee treffers van Erling Haaland met 1-2 bij Zweden. Het 21-jarige fenomeen, dat komende zomer overstapt van Borussia Dortmund naar Manchester City, staat na 19 interlands al op 18 treffers.De eerste maakte hij vanaf de strafschopstip. In blessuretijd deed de jonge aanvaller van Manchester United Anthony Elanga nog iets terug. In de Noorse ploeg had Feyenoorder Marcus Pedersen een basisplaats. Zijn Rotterdamse ploeggenoot Fredrik Aursnes ontbrak.

Uitslagen Nations League

League A, groep 2

Tsjechië - Spanje 2-2

Portugal - Zwitserland 4-0

League B, groep 4

Servië - Slovenië 4-1

Zweden - Noorwegen 1-2

League C, groep 2

Cyprus - Noord-Ierland 0-0

Kosovo - Griekenland 0-1

League C, groep 4

Gibraltar - Noord- Macedonië 0-2

Bulgarije - Georgië 2-5

League D, groep 2

San Marino - Malta 0-2

