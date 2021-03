Dijks en Schouten weten met Bologna weer te winnen

Dijks en Schouten begonnen allebei in de basis en kwamen met Bologna in de 27ste minuut via Musa Barrow op voorsprong. De Italiaanse spits Fabio Quagliarella maakte tien minuten later gelijk, maar dankzij een treffer van Mattias Svanberg ging Bologna alsnog met een voorsprong de rust in. Een minuut nadat Schouten naar de kant werd gehaald, maakte Roberto Soriano in de zeventigste speelminuut de 3-1. Daar bleef het ook bij.



Door de overwinning klimt Bologna naar de twaalfde plek en bedraagt de achterstand op Sampdoria nog maar een punt. Udinese, de nummer 10, verzamelde 33 punten en staat twee punten voor Bologna.