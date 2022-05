Dick Advocaat juicht vanavond voor Van Bronckhorst: ‘Gio verdient het om mij uit de boeken te spelen’

Giovanni van Bronckhorst hoopt vanavond zijn eerste prijs als trainer van Rangers FC te winnen. De Nederlandse trainer staat met de Schotse club in de finale van de Europa League, waarin Eintracht Frankfurt vanaf 21.00 uur in Sevilla de tegenstander is.

Rangers FC behaalde tot dusverre één Europese prijs, dat was in 1972 toen de club de toenmalige Europa Cup II won. Eintracht Frankfurt was ook één keer succesvol in Europa, met de winst van de UEFA Cup in 1980. Bij Eintracht Frankfurt voetbalt de Nederlandse aanvaller Sam Lammers, die bij de Duitsers geen basisspeler is.

Van Bronckhorst begon in november bij de Rangers als vervanger van Steven Gerrard, die bij Aston Villa aan de slag ging. De oud-coach van Feyenoord moest de titel in de Schotse competitie vorige week aan Celtic halen. Van Bronckhorst krijgt zaterdag weer een kans op een prijs met Rangers FC. Heart of Midlothian is dan de tegenstander in de eindstrijd van de Schotse beker.

Interview

Deze site zocht Giovanni van Bronckhorst onlangs op in Glasgow en keek met hem vooruit naar de finale van vanavond in Sevilla. ‘Een finale verliezen kan lang pijn doen, weet ik helaas.’

Van Bronckhorst kan bij een zege Dick Advocaat aflossen als laatste Nederlandse trainer met een Europese prijs. De Hagenaar won in 2008 met Zenit Sint-Petersburg de Europa League door een zege op... Rangers. De 74-jarige Hagenaar is zoals bekend erg gesteld op Van Bronckhorst, die onder hem speelde bij Rangers. Later hielp Advocaat zijn voormalige pupil door een moeilijke fase als trainer van Feyenoord.

,,Giovanni is een geweldige jongen’’, zegt Advocaat. ,,Ik hoop heel erg dat hij Eintracht Frankfurt verslaat. Die finale halen is al prachtig. Maar als hij Rangers, waar ik als voormalige trainer ook een heel goed gevoel bij heb, die prijs kan bezorgen, dan kan hij niet meer kapot daar. Dat hij mij uit de boeken zou spelen, is geen enkel probleem. Dat verdient hij als hij wint gewoon.’’