DFB ruziet met FIFA om ontmoeting Infantino met Erdogan

Duitsland is samen met Turkije in de race voor het EK in 2024. Op 27 september wordt bekend gemaakt wie van de twee landen het toernooi mag organiseren. De Duitsers zijn bepaald niet zeker van hun zaak, zo blijkt uit uitgelekte correspondentie tussen DFB en FIFA. DFB-president Reinhard Grindel heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino verzocht om zich neutraal op te stellen. Dit vanwege het bezoek dat de FIFA-baas afgelopen jaar aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gebracht. Infantino prees daarbij de Turkse kandidatuur voor het EK van 2024. Grindel vreest dat die inmenging in het nadeel van Duitsland is.

Het verzoek van de DFB-president luidde volgens Der Spiegel tot een heftige reactie van Infantino, die ‘verrast en teleurgesteld’ was over ‘de toon en inhoud’ van Grindels schrijven. ,,Voor men zo’n brief stuurt, zou ik het persoonlijk passender vinden om in een rechtstreekse discussie te weten te komen wat er werkelijk is gebeurd om te voorkomen dat men zich alleen op verwijten uit de media baseert’’, zo citeert het blad uit de reactie van de gebelgde Infantino.



Infantino is overigens niet één van de 17 UEFA-kiesmannen die eind deze maand bepalen wie het EK mag organiseren. De Duitsers zien hem echter wel als bijzonder invloedrijk.