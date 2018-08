DFB-baas: Had Özil meer moeten steunen tegen racisme

De 29-jarige middenvelder van Arsenal stelde zich naar aanleiding van de ophef over de foto met Erdogan niet meer beschikbaar voor de Duitse nationale ploeg. ,,In de ogen van Grindel ben ik een Duitser als we winnen en een immigrant als we verliezen'', aldus Özil, die vond dat racisten hem tot zondebok maakten voor de voortijdige uitschakeling van Die Mannschaft op het WK in Rusland.