Deze topduels mag je dit paasweekend niet missen

VoetbalgidsNee, echt lekker weer wordt het dit paasweekend niet. Gelukkig is de eredivisie weer terug na de interlandperiode en zondag is er de Ronde van Vlaanderen, maar in de buitenlandse topcompetities zijn er de komende dagen ook veel mooie wedstrijden. Wij zetten vast een strak schema voor je uit.

Zaterdag

12.30 uur: AC Milan - Sampdoria

Een bomvolle zaterdag voor voetballiefhebbers. Om 12.30 uur kun je al voor de tv kruipen met de eerste van tien wedstrijden in de Serie A op zaterdag. Zlatan Ibrahimovic (39) gaf afgelopen week twee hakbal-assists bij zijn rentree in de nationale ploeg van Zweden. In de Serie A scoort hij dit seizoen om de 78 minuten, al speelde hij maar in 15 van de 28 duels tot nu toe.

Volledig scherm © REUTERS

13.30 uur: Chelsea - West Bromwich Albion

Geen spektakel in San Siro? Schakel dan gerust over naar Londen, waar Chelsea bezoek krijgt van het al bijna gedegradeerde West Bromwich Albion. De cijfers van Thomas Tuchel na zijn eerste veertien duels bij Chelsea: tien zeges, vier gelijke spelen en een doelsaldo van 17-2. Zien we Hakim Ziyech weer eens toveren? Chelsea moet blijven winnen, want West Ham United, Spurs, Liverpool en Everton azen ook allemaal nog op de felbegeerde vierde plaats.

16.15 uur: Real Madrid - Eibar

Door naar Spanje dan, waar Real Madrid het de komende weken weer moet doen zonder aanvoerder Sergio Ramos. Tegen Liverpool en FC Barcelona zal dat zeker een gemis zijn, maar tegen Eibar zullen de ogen weer gericht zijn op Karim Benzema, die tijdens de interlandperiode lekker heeft kunnen uitrusten.



17.00 uur: Paris Saint-Germain - Lille

Ook een heerlijke wedstrijd in Frankrijk, waar koplopers PSG en Lille (allebei op 63 punten na 30 duels) tegenover elkaar staan in het Parc des Princes. Memphis Depay en zijn teamgenoten van Olympique Lyon (derde met 60 punten) zullen hopen op een gelijkspel in Parijs, om vervolgens vanaf 21.00 uur toe te slaan met een zege bij RC Lens, dat het op de vijfde plaats uitstekend doet als promovendus.

18.30 uur: RB Leipzig - Bayern München

Ook een prima topper in Duitsland. Bayern München staat vier punten voor op achtervolger RB Leipzig, maar zonder verdedigers Alphonso Davies en Jérôme Boateng (allebei geschorst) en superspits Robert Lewandowski (geblesseerd geraakt bij Polen-Andorra) wacht ongetwijfeld een zware avond in de Red Bull Arena. Als de thuisploeg van Justin Kluivert wint, ligt de titelstrijd in de Bundesliga weer helemaal open. Wout Weghorst speelt met nummer drie Wolfsburg om 15.30 uur al thuis tegen degradatiekandidaat FC Köln.

Volledig scherm Kan RB Leipzig de spanning terugbrengen in de Duitse titelstrijd? © EPA

18.30 uur: Leicester City - Manchester City

Je kunt om 18.30 uur ook kiezen voor een topper in de Premier League, waar koploper Manchester City (71 punten) op bezoek gaat bij nummer drie Leicester City (56 punten). Nummer twee Manchester United (57 punten) speelt zondagavond op Old Trafford tegen nummer zestien Brighton.

20.45 uur: Bologna - Internazionale

Internazionale won al tien jaar geen prijs meer, maar het team van Antonio Conte koerst nu af op de Scudetto. Stefan de Vrij is weer hersteld van corona en neemt het in Bologna op tegen Mitchell Dijks en Jerdy Schouten.



21.00 uur: Arsenal - Liverpool

Hoe pakt Liverpool de duel bij Arsenal aan? Dinsdagavond wacht namelijk al de uitwedstrijd bij Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. Georginio Wijnaldum speelde dit seizoen al 40 van de 42 duels voor Liverpool, samen met Mohamed Salah het meeste van alle spelers.

21.30 uur: Athletic Bilbao - Real Sociedad

Nog op zoek naar een fijne afsluiter op de zaterdagavond? Dan zit je perfect bij Sierd de Vos, die de Spaanse bekerfinale tussen de Baskische rivalen Athletic Bilbao en Real Sociedad van commentaar zal voorzien op Ziggo Sport. Oh ja, het gaat hier om de Copa del Rey van 2019/2020, die vorig jaar werd uitgesteld omdat beide clubs geen trek hadden in een bekerfinale zonder publiek. Die komt er nu alsnog in het Estadio La Cartuja in Sevilla, waar Athletic op 17 april tegen FC Barcelona ook de bekerfinale van 2021 zal spelen.



Bilbao won sinds de Spaanse treble in 1984 (La Liga, Copa del Rey, Supercopa) alleen nog de Spaanse Supercup in 2015 en 2021 (beide keren tegen Barcelona), maar kan nu dus in twee weken tijd twee serieuze prijzen winnen. Coach van Athletic is Marcelino, die al Copa-titelhouder is nadat hij met Valencia op 25 mei met 2-1 won van Barcelona.

Zondag

18.00 uur: Union Berlin - Hertha BSC

Zondagmiddag zit je goed met de Ronde van Vlaanderen en de eredivisie (Feyenoord, PSV en Ajax achter elkaar), maar de zondagavond kun je mooi beginnen met de Berlijnse derby tussen Union en Hertha. De thuisploeg strijdt (zonder de geblesseerde Sheraldo Becker) om Europees voetbal, terwijl Hertha nog lang niet veilig is met de kleine verschillen onderin de Bundesliga.



21.00 uur: Sevilla - Atlético Madrid

Luuk de Jong kan Frenkie de Jong en Ronald Koeman een mooi cadeau geven, door zondagavond de winnende te maken tegen Atlético Madrid. De koploper van Spanje heeft nu vier punten voorsprong op Barcelona en zes op Real Madrid, dat zaterdag dus al in actie komt.

Maandag

21.00 uur: FC Barcelona - Real Valladolid

Barcelona speelt nog tegen Real Madrid (uit, volgende week zaterdag 21.00 uur) en Atlético Madrid (thuis, 9 mei), maar zal maandagavond in Camp Nou eerst moeten winnen van Real Valladolid. Lionel Messi was tijdens de interlandperiode vrij en zal gebrand zijn op meer succes. Messi was in 2021 al goed voor 16 doelpunten en 7 assists in 12 competitieduels. Na de prachtige zege bij Real Sociedad (1-6 op 21 maart) zal iedereen bij Barcelona barsten van het vertrouwen.

Volledig scherm © AFP