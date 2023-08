Jaarsalarissen

Ronaldo is met een contract van 200 miljoen euro per jaar de absolute grootverdiener in Saoedi-Arabië, maar ook de andere spelers zetten hun krabbel onder een contract met een astronomisch salaris. Hieronder een overzicht van de best betaalde spelers in de competitie.

• Cristiano Ronaldo (200 miljoen per jaar)

• Karim Benzema (120 miljoen per jaar)

• N’Golo Kanté (100 miljoen per jaar)

• Riyad Mahrez (50 miljoen per jaar)

• Sadio Mané (40 miljoen per jaar)

• Jordan Henderson (40 miljoen per jaar)

• Fabinho (30 miljoen per jaar)

• Kalidou Koulibaly (30 miljoen per jaar)