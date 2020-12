Deze Nederlanders spelen vanavond in Europa om een plek in de knockout-fase

Naast de Nederlanders van Feyenoord, AZ en PSV komen er nog tien landgenoten in actie vanavond in de Europa League. Welke landgenoten maken nog kans op de volgende ronde?

Groep A

Rick Karsdorp gaat met AS Roma vanavond op bezoek bij het Young Boys van oud-Ajacied Miralem Sulejmani. De Nederlandse rechtsback speelde sinds zijn verhuurperiode naar Feyenoord, regelmatig mee met het team van Paulo Fonseca. In zijn eerdere twee seizoenen kwam Karsdorp niet verder dan twaalf wedstrijden, dit seizoen staat de teller al op zes. De Romeinen zijn al geplaatst voor de volgende ronde. Oud-Excelsior en Sparta-speler Jurgen Mattheij is met CSKA Sofia al uitgeschakeld, maar speelt op bezoek bij CFR Cluj nog voor de eer om plek drie.

Stand

1. AS Roma 4-10 punten

2. Young Boys 4-7

3. CFR Cluj 4-4

4. CSKA Sofia 4-1

Rick Karsdorp speelde dit seizoen al de helft van de wedstrijden als in zijn vorige twee bij AS Roma.

Groep C

De opgeleefde Daley Sinkgraven speelt vanavond met Leverkusen tegen Nice, waar Kasper Dolberg ontbreekt wegens een blessure. De linksback is een veelgebruikte kracht door trainer Peter Bosz; hij speelde dit seizoen in acht van de twaalf duels mee. Sinkgraven lijkt terug van weggeweest na veelvoudig blessureleed de laatste jaren. Ook in Zeist is dit niet onopgemerkt gebleven. Frank de Boer selecteerde de ex-Ajacied al voor de voorselectie van het Nederlands elftal. De Duitsers hebben aan een punt genoeg om zich te plaatsen voor de knockout-fase.

De Nederlander Elton Acolatse van Hapoel Beër Sjeva speelt tegen Salvia Praag. De 25-jarige aanvaller speelde 64 wedstrijden voor Jong Ajax en belandde via Westerlo, Club Brugge en Sint-truiden bij de Israëlische club. Acolatse kan zich theoretisch nog plaatsen voor de volgende ronde, maar is afhankelijk van andere teams.

Stand

1. Slavia Praag 4-9 punten

2. Leverkusen 4-9

3. Nice 4-3

4. Hapoel Beër Sjeva 4-3

Daley Sinkgraven is dit seizoen een vaste waarde voor Peter Bosz, hij speelde acht van de twaalf duels mee.

Groep E

Diego Biseswar speelde in deze groep al twee keer tegen PSV. Hij won in Griekenland, maar kon vorige week in de zes minuten die hij speelde geen verschil meer maken tegen de mannen van Roger Schmidt. Toch maakt de Nederlander met PAOK nog kans om door te gaan naar de knockout-fase. De ex-Feyenoorder gaat op bezoek bij Ominia Nicosia, de hekkensluiter van de groep.

Stand

1. Granada 4-10 punten

2. PSV 4-6

3. PAOK 4-5

4. Omonia Nicosia 4-1

Groep H

International Sven Botman plaatst zich vanavond bij winst voor de volgende ronde. Hij speelt met Lille tegen de nummer drie Sparta Praag. De twintigjarige Botman doet het fantastisch voor de nummer van Frankrijk, de oud-speler van Ajax en Heerenveen speelde elke wedstrijd dit seizoen. Frank de Boer haalde Botman afgelopen interlandperiode voor het eerst bij de selectie.

Jeremie Frimpong is een minder bekende talentvolle verdediger. De negentienjarige back gaat met hekkensluiter Celtic op bezoek bij AC Milan. Frimpong speelde vanaf zijn tiende bij de jeugd van Manchester City dat hem in 2019 verkocht aan de Schotten. Vorig jaar speelde de Nederlander met Ghanese ouders veertien wedstrijden voor de Schotse kampioen. Vanavond kan dit aantal geëvenaard worden op bezoek het team van Zlatan Ibrahimovic.

Stand

1. Lille 4-8 punten

2. AC Milan 4-7

3. Sparta Praag 4-6

4. Celtic 4-1

Jeremie Frimpong (19) speelt vanavond tegen het AC Milan van Zlatan Ibrahimović.

Groep J

Steven Bergwijn staat met Tottenham Hotspur bovenaan in de Premier League en doet het in Europa ook goed. Als de Oranje-international vanavond van LASK Linz wint, plaatst het zich met de Spurs voor de volgende ronde. In de vorige confrontatie had José Mourinho de dribbels van de ex-PSV’er niet nodig. Bergwijn mocht heel wedstrijd op de bank blijven zitten in de 3-0 zege in Londen. Elvis Manu gaat met Ludogorets op bezoek bij Royal Antwerp. De oud-Feyenoorder speelt voor de eer, de Bulgaren staan met nul punten op de laatste plek.

Stand

1. Royal Antwerp 4-9 punten

2. Tottenham Hotspur 4-9

3. LASK Linz 4-6

4. Ludogorets 4-0

Melayro Bogarde kan vanavond voor de derde Europa League-wedstrijd op rij in de basis beginnen.

Groep L

Ook Melayro Bogarde is een Nederlandse verdediger die zich regelmatig laat zien in de Europa League. De achttienjarige stond de vorige twee duels in de basis voor het Duitse Hoffenheim en ontvangt veel lof. Het neefje van Winston Bogarde zou volgens Catalaanse media met zijn goede spel, de interesse van Barcelona hebben gewekt. Hoffenheim is met twaalf punten uit vier wedstrijden al geplaatst voor de volgende ronde. Met oud-PSV en Vitesse-speler Brenet gaat het minder goed bij de Duitsers. De vleugelverdediger speelde dit seizoen pas één minuut.

Stand

1. Hoffenheim 4-12 punten

2. Rode Ster Belgrado 4-9

3. Liberec 4-3

4. Gent 4-0