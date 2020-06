Deze boekhoudkundige truc zit achter de miljoenentransfers van Pjanic en Arthur

Door Tim Reedijk



Gisteren werden de transfers van Arthur Melo (23) en Miralem Pjanic (30) wereldkundig gemaakt. De Braziliaan vertrekt voor 72 miljoen euro naar Juventus, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 82 miljoen euro. De Bosniër Pjanic bewandelt de omgekeerde weg. De Catalanen betalen 60 miljoen euro, bonussen kunnen dat bedrag doen oplopen tot 65 miljoen euro.

Astronomische bedragen in onzekere tijden. En waarom dan geen spelersruil, met pakweg twaalf miljoen euro extra inleg van Juventus? En waarom zou FC Barcelona überhaupt zestig miljoen euro betalen voor een 30-jarige middenvelder? Dat het einde van het boekjaar nadert, is volgens advocaat Hugo Wolterink (Van Benthem & Keulen) de belangrijkste reden. Waar de kosten van een transfer over verschillende jaren worden gespreid, staan de opbrengsten hetzelfde jaar nog in de boeken. Oftewel: FC Barcelona en Juventus kunnen na gisteren mooie cijfers schrijven met tientallen miljoenen aan transferinkomsten. En dat is weer belangrijk met het oog op de Financial Fair Play-regels, waardoor clubs niet teveel verlies mogen maken. Laat dat nu net op de loer liggen in deze financieel moeilijke coronatijden.



,,Vergelijk het met een bakker die een broodbakmachine koopt”, legt Wolterink uit. ,,Hij betaalt 10.000 euro en gaat hem tien jaar gebruiken, daarna is de machine niets meer waard. Dat betekent dat de waarde ‘in de boeken’ op de dag van aanschaf 10.000 euro is, en een jaar later 9.000 euro. Enzovoorts. Tot-ie over tien jaar zijn waarde is verloren. Zo werken clubs ook. Grote beursgenoteerde clubs zetten hun spelers, net als de broodbakmachine van de bakker, ‘op de balans'. De afschrijving vindt daarbij plaats op basis van de duur van het contract.”

Quote Je kan je best afvragen of de UEFA er niet wat van moet vinden, zeker als de betaalde transfer­som­men niet marktcon­form zijn. Hugo Wolterink

Omdat Juventus in 2016 rond de 32 miljoen euro betaalde aan AS Roma voor Pjanic, was de geschatte boekwaarde van de Bosniër vlak voor de deal met Barça nog een kleine tien miljoen euro. Nu pakt Juventus dus zo’n vijftig miljoen euro (boekhoudkundige) winst. Vergelijkbaar met FC Barcelona, dat voor Arthur in 2018 ongeveer 31 miljoen euro betaalde aan Grêmio. Zijn waarde ‘in de boeken’ was nu dus rond de 20 miljoen euro. Ook in zijn geval ligt de nettowinst dus rond 50 miljoen euro. En dat is boekhoudkundig fijn. Je zou het bijna een vorm van handjeklap tussen de twee grootmachten kunnen noemen. Die cijfers hadden beide clubs nooit kunnen schrijven bij een standaard huurdeal. Juventus deed al eens eerder zo’n opmerkelijke dubbele transfer, met enerzijds João Cancelo die naar Manchester City trok en anderzijds Danilo die voor ‘De Oude Dame’ tekende. Ook Barcelona heeft ervaring.

,,Met ‘onze’ Jasper Cillessen, die voor 35 miljoen euro naar Valencia ging”, vertelt Wolterink. ,,Neto, keeper van Valencia, kwam in de plaats voor 26 miljoen euro. Voor de boekhoudkundige cijfers mooi, maar je kan je best afvragen of de UEFA er niet wat van moet vinden, zeker als de betaalde transfersommen niet marktconform zijn. Je ontwijkt zo eigenlijk de Financial Fair Play-regels. In theorie zouden Barça en Juve dit trucje volgend jaar kunnen herhalen, spelers bij elkaar wegplukken, maar dan 80 miljoen euro voor Pjanic en 90 miljoen euro voor Arthur. Ze moeten tenslotte toch goede cijfers schrijven, dus waarom niet?”

Maar is het slim? Juventus koopt óók toekomst met de pas 23-jarige Arthur, terwijl het nauwelijks geld inlevert door de verkoop van Pjanic. Die tekent op zijn beurt tot medio 2024 bij Barça, met een afkoopclausule van 400 miljoen euro. Als hij die tijd uitzit, is het toch onmogelijk dat Barça nog eens een flinke nettowinst boekt op de Bosniër? ,,Dit is niet duurzaam, nee”, stelt Wolterink. ,,Maar de coronacrisis dwingt clubs om op korte termijn de jaarcijfers op te poetsen. De UEFA overweegt dan ook de Financial Fair Play-regels door de coronacrisis te versoepelen. Maar zolang deze regels niet worden aangepast, verwacht ik dat we zulke constructies deze zomer vaker zullen tegenkomen.”

