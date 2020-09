Dest wordt vrijdag gepresenteerd bij FC Barcelona

De 19-jarige Dest had van Ajax al toestemming gekregen om met FC Barcelona te onderhandelen. Hij leek lang op weg naar Bayern München maar gaf uiteindelijk toch de voorkeur aan de Spaanse topclub van trainer Ronald Koeman en middenvelder Frenkie de Jong. Barcelona meldde zich op het laatste moment, nadat rechtsback Nélson Semedo aan Wolverhampton was verkocht.

Ajax ontvangt maximaal 25 miljoen euro voor Dest, inclusief bonussen. De club wil een deel van dat bedrag uitgeven aan Sean Klaiber, de rechtsback van FC Utrecht. Trainer Erik ten Hag kent die verdediger nog van zijn periode als coach van de club uit de Domstad. De 26-jarige Klaiber voetbalde in de jeugd van Ajax. Hij mag in Amsterdam de concurrentie aangaan met Noussair Mazraoui.

Dest brak vorig jaar door in de hoofdmacht van Ajax als snelle rechtsback met veel aanvallende bedoelingen. Hij is in Almere geboren maar speelt zijn interlands voor de Verenigde Staten. Hij is de vierde basisspeler die in korte tijd bij Ajax vertrekt, na Van de Beek, Hakim Ziyech en Joël Veltman.