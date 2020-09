Dest wordt vandaag gekeurd bij Barca: ‘Heel bruikbare speler’

Sergiño Dest ondergaat vandaag de medische keuring bij Barcelona en zal vrijdag worden gepresenteerd. Dat liet Ronald Koeman vandaag weten op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Celta de Vigo.

,,Eigenlijk wil ik er nog niks over zeggen”, stak Koeman van wal. ,,Maar als hij tekent is het een heel erg bruikbare speler voor ons. Hij heeft ervaring in de Champions League en veel kwaliteit.”

Transfer Dembele

Ousmane Dembélé vertrekt mogelijk nog deze transferperiode bij FC Barcelona. De Franse aanvaller was zondag in de openingswedstrijd tegen Villarreal (4-0) geen basisspeler en hij moet er rekening mee houden dat dat op korte termijn niet verandert.

Volledig scherm Ousmane Dembélé. © REUTERS

Dembélé verving na 70 minuten spelen Ansu Fati. De 17-jarige krijgt voorlopig het vertrouwen. “Het is aan de club en de speler om te beslissen wat ze willen. Zolang Dembélé bij ons is, reken ik op hem. Hij is fysiek verbeterd, maar zal moeten wachten op zijn beurt om te spelen”, aldus Koeman.

De aanvaller kwam in 2017 voor 105 miljoen euro naar FC Barcelona. Vanwege meerdere zware blessures kwam hij weinig in actie. Manchester United zou Dembélé nu op huurbasis over willen nemen.