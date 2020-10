Dest geniet van debuut in leeg Camp Nou: ‘Dit is stadion van mijn dromen’

,,Dit is het stadion van mijn dromen, het grootste stadion in Europa. Helaas zat er vanwege Covid-19 geen publiek, maar verder was het geweldig om hier te spelen.”

De 19-jarige vleugelverdediger uit Almere kwam een kwartier voor tijd in het veld voor de geblesseerd geraakte linksback Jordi Alba, die hamstringklachten had. ,,Ik ben heel blij met mijn debuut en het vertrouwen dat ik van de trainer krijg”, zei Dest over Ronald Koeman. ,,Helaas lukte het niet meer om dit duel te winnen. Hopelijk kan ik in de volgende wedstrijden meer minuten gaan maken. Nu gaan eerst heel wat internationals naar hun nationale ploeg toe, daarna spelen we tegen Getafe. Die wedstrijd moeten we winnen.”