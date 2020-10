Dessers maakt in Oostenrijk debuut voor nationale ploeg Nigeria

Dessers werd geboren in Tongeren. Zijn vader Herwig Herwig is een echte Vlaming, zijn moeder Sophie is van Nigeriaanse afkomst. ,,Ik voel me Belg. Tegelijkertijd ben ik fier op mijn roots, omdat je niet mag vergeten waar je bloed vandaan komt. Ik ben meerdere keren in Afrika op vakantie geweest, maar nog nooit in Nigeria. Dat staat op mijn lijstje", zei hij in een interview als speler van NAC in mei 2017.

Dessers speelde tot zijn zestiende bij amateurclub KSK Tongeren, waar profclub OH Leuven hem in 2011 weghaalde. Gedurende zijn jaren bij OH Leuven combineerde hij het voetbal met de studie Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, maar nadat Dessers in 2014 een profcontract kreeg bij Sporting Lokeren koos hij er voor om zich volop te richten op zijn voetbalcarrière.



Na 7 goals in 40 wedstrijden voor Lokeren verkaste Dessers naar NAC Breda, waar hij zijn doorbreek beleefde. Met 29 goals in 40 duels, waarvan zeven in de play-offs, had hij een enorme bijdrage aan de promotie van NAC in 2017. Het leverde Dessers zelf een transfer naar FC Utrecht op, maar daar kwam hij met 19 goals in 56 duels niet tot de aantallen waar Utrecht op had gehoopt. Vorig seizoen liet Dessers bij Heracles zien dat hij zeker een scorende spits kan zijn in de Eredivisie, want met 15 goals eindigde hij samen met Steven Berghuis als gedeeld topscorer.