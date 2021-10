Derde doelman Kjell Scherpen heeft geen spijt van keuze voor Brighton: ‘Ik voel dat ik vooruit ga’

Samenvatting Frankrijk verslaat Spanje in spannende finale Nations League door veelbespro­ken goal Mbappé

10 oktober Frankrijk is de opvolger van Portugal, dat in 2019 de eerste editie van de Nations League won. Na een vlakke eerste helft, brandde de strijd na de rust los in San Siro in Milaan. Met Kylian Mbappé als maker van de winnende treffer in de 80ste minuut, al leek hij daarbij wel buitenspel te staan. Eric Garcia raakte de bal nog licht aan en volgens de nieuwe regel is het dan een nieuwe situatie, maar het werd een winnende goal waar nog lang over nagepraat zal worden.