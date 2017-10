Deportivo La Coruña zet trainer op straat

Mel, oud-coach van West Bromwich Albion, is bij Deportivo al de vijfde trainer die wordt ontslagen door clubpresident Tino Fernandez, die pas sinds 2014 de touwtjes in handen heeft in Galicië. De thuisnederlaag van gisteren tegen Girona (1-2) bezegelde het lot van Mel. Zijn taken worden overgenomen door Cristobal Parralo, de coach van Deportivo La Coruña B.