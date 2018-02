Depor-selectie blij met 'serieuze leider' Seedorf

,,Hij is een coach met karakter, een leider. Hij wil dat we in onszelf geloven", zo zegt bijvoorbeeld aanvaller Adrian Lopez. ,,Hij is ook een serieuze trainer die houdt van intensiteit."

Seedorf is begonnen met dubbele trainingssessies en heeft zijn spelers opgedragen meer samen te eten om de teamgeest te vergroten. ,,We kijken allemaal met bewondering naar hem. Het is een eer voor ons om voor hem te spelen en dat zorgt ervoor dat we beter opletten als hij ons iets vertelt. De trainingen zijn tot dusver goed geweest en we hebben elkaar al goed leren kennen", zegt Lopez.