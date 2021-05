Depay schittert met goal en assist in heerlijke Franse topper bij AS Monaco

AS Monaco kwam na 25 minuten op voorsprong in het Stade Louis II. De Duitse spits Kevin Volland maakte zijn zestiende competitiegoal van het seizoen. Met een schot met links trok Memphis Depay de stand gelijk in de 57ste minuut. Depay maakte daarmee een einde aan een knappe reeks van AS Monaco, dat 867 minuten (bijna tien hele wedstrijden) geen tegengoal kreeg in de Franse competitie. Depay gaf in de 77ste minuut vervolgens ook de assist bij de 1-2 van Marcelo.



De voormalig verdediger van PSV dacht daarmee matchwinner te gaan worden, maar Monaco maakte in de 86ste minuut gelijk. Wissam Ben Yedder maakte met een Panenka-penalty zijn negentiende goal van het seizoen, waarmee hij net als Depay zes goals achter staat op Ligue 1-topscorer Kylian Mbappé. Het was voor Ben Yedder zijn honderdste goal in de Ligue 1.