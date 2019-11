Depay en supertalent Haaland schrijven geschiedenis in de Champions League

Het 19-jarige supertalent maakte in zijn allereerste optreden in het miljoenenbal al indruk door een hattrick te maken tegen Genk (6-2). In zijn tweede duel in de Champions League zorgde hij op Anfield voor de gelijkmaker tegen Liverpool, maar eindigde die wedstrijd nog in 4-3. In het thuisduel met Napoli tekende Haaland voor twee treffers, maar ging ook dat duel nog verloren (2-3). Dinsdagavond tekende hij in Napels voor de openingstreffer en zette hij daarmee zijn totaal op zeven Champions League-doelpunten. Daarmee is hij voorlopig topscorer.



Ook Memphis Depay liet van zich spreken. De aanvaller van Lyon maakte de 2-0 tegen Benfica en is daarmee de eerste Nederlander sinds Arjen Robben (5 op een rij in 2013) die erin slaagt om in vier verschillende Champions League-wedstrijden op rij te scoren.