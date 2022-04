Denzel Dumfries scoort voor koploper Inter en mag dromen van de titel: ‘Ik voel me geweldig’

Dumfries brak de bak voor Inter tegen Karsdorp en co. De Nederlander dook na een halfuur op achter de laatste linie van AS Roma en bleef rustig: 1-0. In de veertigste minuut verdubbelde Marcelo Brozovic de score. Lautaro Martínez besliste het duel in de 52ste minuut met een rake kopbal: 3-0. De 3-1 van Henrikh Mkhitaryan vlak voor tijd was een goal voor de statistieken.

Op de ranglijst heeft Inter 72 punten na 33 (van de 38) wedstrijden. Rivaal AC Milan heeft één punt minder. Napoli is de nummer drie, met 67 punten. AS Roma staat vijfde, met 58 punten na 34 duels. De top-zes in Italië speelt volgend seizoen Europees voetbal (vier Champions League, één Europa League, één Conference League).

Dumfries voelde zich na afloop geweldig nadat hij alweer zijn vijfde goal van het Serie A-seizoen had gemaakt: ,,Het was absoluut geen simpele wedstrijd", zei hij bij DAZN. ,,Ik voel me hier enorm thuis en ik houd van het team en de fans. Dat ik me zo geweldig voel, komt vooral door mijn teamgenoten. Mijn eerste goal was ook al tegen AS Roma en ik ben blij dat ik nu weer een goal heb gemaakt. Het belangrijkste is de overwinning", aldus de Nederlander

Of Dumfries al aan de titel denkt? ,,We denken wedstrijd voor wedstrijd en we zijn altijd gefocust op de eerstvolgende wedstrijd. We hebben ervaring dus we weten hoe dit werkt.”

Atalanta wint weer eens

Atalanta heeft na drie nederlagen op rij weer eens gewonnen in de Serie A. Met Hans Hateboer en Marten de Roon de hele wedstrijd in actie werd vrij eenvoudig gewonnen op bezoek bij Venezia: 1-3. Teun Koopmeiners, maandag nog de schlemiel met een fataal eigen doelpunt, viel in na 63 minuten.



In Stadio Pierluigi Penzo dacht Venezia in de vijfde minuut nog op voorsprong te komen, maar een goal van Thomas Henry werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Vlak voor rust bracht Mario Pasalic de bezoekers aan de leiding: 0-1.



De tweede helft was nog geen twee minuten onderweg of de voorsprong was verdubbeld via Duván Zapata. Collega-spits Luis Muriel tekende in de 63ste minuut voor de 0-3. In de 80ste minuut maakte invaller Domen Crnigoj de eretreffer voor Venezia.



Op de ranglijst blijft Atalanta de nummer acht. Die positie geeft geen recht op Europees voetbal. De nummer zes in de Serie A gaat de Conference League in. Venezia is hekkensluiter en stevent af op degradatie.

Bekijk hier de goals:

Uitslagen Serie A

Venezia - Atalanta 1-3

Torino - Spezia 2-1

Inter - AS Roma 3-1

Hellas Verona - Sampdoria (aftrap 20.45 uur)

