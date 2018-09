Denen betalen Slowaken schadevergoeding

België zonder Fellaini en Benteke

17:00 België kan in de komende twee interlands niet beschikken over Marouane Fellaini, Christian Benteke en doelman Simon Mignolet. De nummer drie van het afgelopen WK speelt vrijdag in Glasgow een oefenduel met Schotland. Daarna volgt in het kader van de Nations League een ontmoeting met IJsland in Reykjavik.