Dementie teistert Britse voetbalvedetten: wordt koppen ooit verboden?

video Domper voor liefheb­bers: PSG nog zónder Messi tegen Marco Bizot en co

20 augustus Lionel Messi gaat vanavond in het uitduel met Stade Brest nog niet zijn debuut voor Paris Saint-Germain maken. Gisteren sloot trainer Mauricio Pochettino een opwachting van zijn Argentijnse aanwinst niet uit, maar nu is duidelijk geworden dat Messi niet in de wedstrijdselectie is opgenomen.